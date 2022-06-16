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Криминальному авторитету Паше Цветомузыке заменили отбытие срока

Криминальному авторитету Паше Цветомузыке сменили строгий режим на принудительные работы

Кадр: пресс-служба ГУ МВД РФ / РИА Новости

Криминальному авторитету Паше Цветомузыке (Вилору Струганову), осужденному на 9 лет колонии за организацию убийств в 90-е годы, сменили оставшийся строгий режим на принудительные работы: россиянин должен был покинуть колонию лишь в марте 2024 года. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 16 июня, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, Струганову заменили наказание с лишения свободы на принудительные работы. Замена наказания более мягким видом возможна судом по ходатайству осужденного при условии отбытия 2/3 срока лишения свободы и соблюдения им режима отбывания наказания. Принудительные работы Струганов отбывает в изолированном участке, функционирующем как исправительный центр.

Паша Цветомузыка был отправлен в исправцентр несколькими месяцами ранее — решение о смягчении его наказания было вынесено еще 17 марта. Однако о случившемся стало известно после того, как Струганов давал показания в суде по делу бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова о подстрекательстве к убийству: Цветомузыка пришел на заседание не в тюремной одежде и без конвоя. Это вызвало вопросы.

Следствие считает, что в 1998 году по указанию Быкова был расстрелян 48-летний авторитет Владимир Филиппов, за организацию и реализацию этой расправы и еще трех убийств в 2015 и осудили Струганова на девять лет строгого режима. В сентябре 2021 года Свердловский районный суд в Красноярске приговорил бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова на основании вердикта присяжных заседателей к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году.

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