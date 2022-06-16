В российском регионе автомобиль сбил трех пешеходов на переходе

В Саратове легковой автомобиль сбил трех пешеходов на переходе, их госпитализировали

В Саратове легковой автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным ведомства, пострадавших россиян госпитализировали. Инцидент произошел на пересечении улиц Московская и Чапаева. За рулем Hyundai был 39-летний водитель.

Пострадали пешеходы 27, 26 и 23 лет. О причинах случившегося в российском регионе не сообщается.

Ранее в городе Кингисепп Ленинградской области автомобиль сбил троих несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. Одну из пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом бедра.