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Среда обитания

Минстрой назвал новый срок замены иностранных лифтов на российские

Глава Минстроя Файзуллин заявил, что лифтовой отрасли потребуется полгода на перестройку
Ирек Файзуллин

Ирек Файзуллин. Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Российской лифтовой отрасли потребуется около полугода на перестройку после ухода из страны западных компаний. Такой срок замены иностранных лифтов на отечественные назвал на ПМЭФ глава Минстроя Ирек Файзуллин, сообщает РИА Новости.

«Наша промышленность эту часть доберет, ей не так много времени надо на перестройку этих лифтов, думаю, через полгода решим эту задачу», — заявил Файзуллин и добавил, что ведомство уже обратилось в Минпромторг с предложениями о поддержке производителей лифтового оборудования.

Кроме того, по словам главы Минстроя, переговоры об импорте лифтов ведутся с дружественными странами. «Проблемы решаемы и в ручном режиме, и в нормативном плане, с точки зрения сроков. Плюс есть параллельный импорт», — пояснил Файзуллин.

Об уходе из России заявили крупные производители лифтов — Otis (США), Kone (Финляндия), Schindler и Thyssen (Германия). На этом фоне российские девелоперы начали опасаться возможного дефицита высокоскоростного оборудования для небоскребов.

Ранее в июне в девелоперской компании «А101» спрогнозировали, что полностью заменить импортные лифты на российские получится за два года. Некоторые эксперты предположили, что после прекращения деятельности зарубежных производителей на территории России отечественным компаниям будет проще занять освободившуюся нишу.

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Нина Ташевская
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