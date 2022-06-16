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Россиянам назвали порядок действий при расстройстве желудка на природе

Врач Усенко посоветовал пить солевые растворы и много воды при расстройстве ЖКТ на пикнике

Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов Денис Усенко в беседе с «Лентой.ру» перечислил средства, которые нужно иметь при себе в аптечке на пикнике. Кроме того, он назвал россиянам порядок действий в случае, если во время выезда на природу стало нехорошо.

При появлении симптомов расстройства желудочно-кишечного тракта на природе нужно пить много воды и принимать солевые растворы, продолжает врач. «Паузы в приеме пищи не должны быть продолжительными — голодание не рекомендуется. Если самочувствие быстро ухудшается, необходимо максимально быстро обратиться к врачу, чтобы оценить выраженность симптомов заболевания», — посоветовал Усенко.

Он объяснил, что пойти к врачу необходимо, поскольку дисфункция ЖКТ может быть вызвана и острохирургическими состояниями: аппендицит, поражения респираторного тракта и мочевыводящих путей в виде пневмонии или пиелонефрита. При этом, рассказывает Усенко, пациент может жаловаться на боли в животе, метеоризм или жидкий стул, поэтому проблема требует дифференциальной диагностики.

Кроме того, продолжил врач, при первых симптомах расстройства ЖКТ без назначения не рекомендуется применение противодиарейных препаратов группы лоперамида — это может привести к неблагоприятным последствиям, особенно у детей: нарастанию тяжести состояния, ухудшению течения заболевания и даже поражению почек. Лоперамид врач рекомендует только при уверенности, что появление жидкого стула связано не с инфекцией, а со стрессом или перееданием.

Также, добавил Усенко, не нужно делать промывание желудка, в том числе марганцовкой. «Эта процедура небезопасна и не поддерживается специалистами, поскольку может вызвать аспирацию промывными водами и привести к развитию пневмонии», — сказал он.

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Врач раскрыл и содержание «пикниковой» аптечки: при выезде на дневной пикник в первую очередь необходимо подумать о возможных травмах и ожогах, поэтому аптечка нужна будет «скоропомощная».

Антисептики для обработки ран, бинты или пластыри, чтобы закрыть поврежденную поверхность кожи, антигистаминные препараты при аллергической или избыточной реакции на укус насекомых, в том числе местные противозудные средства. Кроме того, препараты против аллергии (например, супрастин) помогут и при пищевых аллергиях, которые могут маскироваться под расстройство ЖКТ

Денис Усенкодоктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов

Он добавил, что для пищевой аллергии характерны боли в животе, вздутие, изжога, рвота, диарея и высыпания на кожных покровах.

Кроме того, на пикнике могут понадобиться жаропонижающие препараты при резком повышении температуры — это важно, если поездка планируется с детьми. «Часто случается, что ребенок заболевает накануне, а во время отдыха резко повышается температура», — предупреждает Усенко. Инфекционист также рекомендует предусмотреть в аптечке кишечный антисептик с широким спектром антимикробного действия — например, энтерофурил, а также ферментные препараты, помогающие при тяжести в желудке и изжоге после употребления жирной пищи.

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Александра Лисица
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