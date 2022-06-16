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Найден самый мощный пульсар за всю историю наблюдений

В NRAO заметили самый мощный за всю историю наблюдений плерион

Изображение: Melissa Weiss / NRAO / AUI / NSF

Астрономы из Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO) в рамках проекта VLA Sky Survey (VLASS) заметили пульсар, который определили как самый мощный за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на обсерваторию.

Этот пульсар представляет собой молодую нейтронную звезду, возраст которой, предположительно, около 14 лет, но точно не старше 60-80 лет. Объект назвали VT 1137-0337, он находится в карликовой галактике в 395 миллионах световых лет от Земли. Впервые его нашли еще в январе 2018 года на снимке VLASS, однако его не смогли отследить на кадрах, полученных на том же участке неба в 1998 году. Позднее его наблюдали в изображениях в 2018, 2019, 2020 и в 2022 годах.

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1 марта 2020

Карликовая галактика SDSS J113706.18-033737.1, в которой находится пульсар, привлекла внимание ученых своим необычайно сильным радиоизлучением. Специалисты рассмотрели несколько вариантов возникновения этого излучения и пришли к выводу, что оно было вызвано магнитным полем вращающегося пульсара, которое только недавно появилось из-за туманности от взрыва сверхновой.

По их мнению, этот космический объект можно идентифицировать как плерион. Однако сила магнитного поля оказалась достаточно мощной, поэтому, возможно, пульсар можно квалифицировать как магнетар (нейтронная звезда, обладающая крайне сильным магнитным полем). В дальнейшем астрономы хотят провести дополнительные исследования, чтобы получше изучить объект и его поведение.

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Елена Апазиди
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