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Канада начала вести переговоры с ФРГ по оборудованию для «Северного потока»

Канада начала активные переговоры с ФРГ по оборудованию для газопровода «Северный поток»

Фото: Pixabay

Власти Канады начали активные переговоры с правительством ФРГ по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление неназванного представителя канадского министерства природных ресурсов.

«Мы работаем над принятием решения», — говорится в заявлении канадских властей. Других подробностей не приводится.

Ранее председатель «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на сегодняшний день решить проблему с газотурбинными двигателями немецкой компании Siemens, которые используются на компрессорной станции «Портовая» для работы газопровода «Северный поток», невозможно. По его словам, исправить ситуацию с оборудованием пытается Siemens, но также безрезультатно.

У второго двигателя закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта, но отдавать ее производителю российская компания не планирует. Дело в том, что обслуживание двигателя может проводиться только в Канаде, а значит, с высокой долей вероятности вернуть не удастся и его.

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Марина Совина
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