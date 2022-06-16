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В России вакцинация от COVID-19 станет обязательной в нацкалендаре прививок

Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной в нацкалендаре прививок

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, этот вопрос в настоящее время прорабатывается с депутатским корпусом. «Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развитию процесса. Но к этому [решение вопроса] движется», — сказал министр.

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Он добавил, что российские специалисты следят за развитием эпидемиологической ситуации в странах другого полушария, где уже наступила зима.

Ранее глава Минздрава оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса. По его словам, это вопрос времени. В связи с этим, по утверждению Мурашко, странам БРИКС необходимо разработать свой собственный механизм раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер.

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Анастасия Шейкина
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