В ДНР рассказали о процессе признания республики другими странами

Глава ДНР заявил, что процесс признания республик Донбасса другими странами уже идет

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о процессе признания республик Донбасса другими странами. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

По его словам, процесс признания Донецкой и Луганской народных республик отдельными странами уже идет, в этом направлении работают внешнеполитические ведомства ДНР и ЛНР. Политик также отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) у глав республик запланированы встречи с представителями других государств.

Ранее Пушилин призвал в ходе специальной военной операции на Украине освободить «все русские города», включая Одессу. При этом он предположил, что конец украинской государственности может наступить в обозримом будущем.