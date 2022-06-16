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В ДНР рассказали о процессе признания республики другими странами

Глава ДНР заявил, что процесс признания республик Донбасса другими странами уже идет
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о процессе признания республик Донбасса другими странами. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

По его словам, процесс признания Донецкой и Луганской народных республик отдельными странами уже идет, в этом направлении работают внешнеполитические ведомства ДНР и ЛНР. Политик также отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) у глав республик запланированы встречи с представителями других государств.

Ранее Пушилин призвал в ходе специальной военной операции на Украине освободить «все русские города», включая Одессу. При этом он предположил, что конец украинской государственности может наступить в обозримом будущем.

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Алевтина Запольская
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