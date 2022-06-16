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В США заявили о пропаже третьего американца на Украине

Госдеп заявил, что США не знают, где находится третий отправившийся на Украину американец

Фото: Unsplash.com

В США заявили о пропаже третьего американца, отправившегося на Украину для участия в боевых действиях. Как отметил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон не знает, где находится еще один гражданин Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Есть сообщения о еще одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о подробностях этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей этого дела. Как мы понимаем, этот человек также отправился на Украину, чтобы взяться за оружие», — сообщил официальный представитель ведомства.

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По его словам, гражданин Соединенных Штатов стал считаться пропавшим в последние недели. Пресс-секретарь уточнил, что Госдепартамент поддерживает контакты с его семьей.

Ранее Прайс заявил, что США готовы контактировать с Россией по задержанным на Украине американским гражданам, отправившимся туда для участия в боевых действиях. Он указал, что в настоящее время Вашингтон пока не обращался к Москве с подобным запросом, российская сторона также не передавала данных, что американцы находятся под стражей.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен американцами.

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Марина Совина
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