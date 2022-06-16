Пленных с «Азовстали» решили проверить на наличие высокопоставленных наемников

Пушилин: пленных бойцов с «Азовстали» проверяют на наличие высокопоставленных наемников

Сдавшихся в плен украинских бойцов, укрывавшихся ранее на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, решили проверить на наличие высокопоставленных наемников. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, соответствующие проверки уже проводятся. «Есть много возможностей скрыть эти данные у наших оппонентов. Также проверяется информация об уничтоженных высоких чинах», — заявил он. Глава ДНР добавил, что официальная информация по этому вопросу будет позднее.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР и России в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории «Азовстали» регулярно находят бойцов украинского батальона «Азов». Отмечается, что после допроса и предъявления обвинений они будут содержаться в СИЗО.

20 мая Министерство обороны России заявило о полном освобождении завода «Азовсталь». Всего в ходе прошедшей операции в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).