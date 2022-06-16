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В РПЦ отреагировали на санкции против патриарха Кирилла

Санкции против патриарха Кирилла нужны для эскалации конфликта — представитель РПЦ Легойда

Фото: БелТА / РИА Новости

Введение Великобританией санкций против предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла нужны силам, заинтересованным в эскалации конфликта. Об этом заявил глава Синодального отдела патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Иначе никак не могу объяснить столь абсурдные и контрпродуктивные меры, которые способствуют лишь одному — разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией», — посетовал он.

Он назвал бессмысленными, абсурдными и бесперспективными попытки запугать чем-либо патриарха или заставить его отказаться от своих взглядов. Его семья «прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял», отметил Легойда.

Ранее 16 июня сообщалось, что власти Великобритании внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список, созданный после начала спецоперации России на Украине. Эти меры подразумевают запрет на въезд в Великобританию, заморозку активов и ограничение ведения бизнеса с организациями, которые связаны с людьми из санкционного списка.

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Игорь Дмитров
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