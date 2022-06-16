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В Рособрнадзоре допустили трансформацию ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев допустил трансформацию ЕГЭ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Альтернативы Единому государственному экзамену (ЕГЭ) на сегодняшний день нет, но допустима его трансформация. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова в четверг, 16 июня, приводит РИА Новости.

«Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять», — сообщил глава федеральной службы.

Если сравнивать ЕГЭ в 2009 году и ЕГЭ в 2022 году, экзамен изменился уже на 70 или 80 процентов, поэтому Рособрнадзор не видит рисков при переходе к какой-то другой модели, добавил он.

При этом, считает Музаев, нужно понимать, что «общество не готово вернуться к формату, когда у тебя есть право только на одну попытку поступления в какой-то вуз».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что отказ России от Болонской системы не повлияет на проведение единого госэкзамена. Он напомнил, что Болонский процесс никак не связан с ЕГЭ, поскольку они являются абсолютно разными системами.

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Евгения Куликова
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