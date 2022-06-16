Собчак пошутила над приехавшими на Украину лидерами европейских стран

Собчак сравнила прибывших в Киев Макрона, Шольца и Драги с подростками из популярного мема

Блогерша и журналистка Ксения Собчак пошутила над приехавшими на Украину президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. В своем Telegram-канале она сравнила прибывших в Киев лидеров европейских стран с подростками из популярного мема о видеоигре.

Собчак опубликовала фото политиков, на котором они сидят за одним столом и что-то обсуждают. Она также добавила к посту изображение мема под названием «Fortnite (онлайн-игра — прим. «Ленты.ру») действительно переоценен?», на котором три мальчика ведут дискуссию о видеоигре. «Умоляю, извините», — написала журналистка.

Мем «Fortnite действительно переоценен?» стал распространяться в 2019 году после того, как на YouTube-канале Junior Studios появилось видео с соответствующим названием, в котором три подростка в течение четырех минут обсуждали особенности онлайн-игры. Скриншот, на котором они высказываются о Fortnite, юзеры сети использовали, чтобы пошутить над дискуссиями о тех или иных вопросах. С помощью него пользователи нередко иронизировали над несоответствием темы знаниям или возрасту обсуждающих ее людей.

О том, что Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев, стало известно 16 июня. В столице Украины они намерены встретиться с главой государства Владимиром Зеленским. Позже Макрон сообщил, что этим визитом лидеры трех стран хотели выразить поддержку властям Украины.