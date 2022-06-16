Российские онлайн-кинотеатры резко увеличили закупки сериалов из двух стран

TelecomDaily: онлайн-кинотеатры России резко увеличили закупки сериалов из Турции и Кореи

Российские онлайн-кинотеатры, из репертуара которых исчезли западные премьеры, резко увеличили закупки контента из двух стран — Турции и Южной Кореи. Это следует из подсчетов агентства TelecomDaily, пишет в четверг, 16 июня, РБК.

Отмечается, зафиксирован резкий рост количества наименований контента корейского производства, по предварительным итогам второго квартала 2022 года. На платформе ivi оно достигло 260 — это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. У «Кинопоиска» предложение корейского контента выросло на четверть, до 198 наименований. Однако активнее всего такие фильмы и сериалы закупают сервисы Wink (рост в 1,6 раза, до 180 наименований) и Premier (рост в 2,3 раза, до 61 наименования).

Число закупаемых турецких фильмов и сериалов выросло почти в два раза, однако в абсолютных значениях предложение уступает корейскому. Кроме того, у Wink на 10 процентов по сравнению с прошлым годом увеличился ассортимент индийского кино, у других онлайн-кинотеатров продукция этой страны обширно не представлена. Глава направления закупки нелинейного контента Wink Вячеслав Попов признал, что аудитория турецкого, индийского и корейского расширяется и сервис увеличил закупки из этих стран, при этом «внимательно смотрит» на контент Казахстана и Китая и ведет переговоры с производителями из Ирана.

Опрошенные изданием эксперты усомнились, что контент из Турции и Кореи будет востребован у аудитории легальных стриминговых сервисов, несмотря на интерес сервисов к продукции альтернативных стран. Они полагают, что пользователи, которые хотят посмотреть голливудские новинки, скорее обратятся к пиратским ресурсам.

В мае глава культурного представительства при посольстве Ирана Масуд Ахмадванд сообщал, что на российских телеканалах в ближайшее время начнут показывать фильмы и сериалы иранского производства. Дипломат также раскрыл подробности грядущих премьер. «Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты — все это обязательно понравится российскому зрителю», — заявил Ахмадванд.