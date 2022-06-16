Набиуллина высказалась о возможном запрете доллара и евро

Набиуллина заявила, что доллар и евро в России запрещены не будут

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что доллар и евро в России запрещены не будут, передает ТАСС.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, она пообещала, что россияне сохранят свои валютные вклады. Также Набиуллина призвала снять большинство валютных ограничений по мере возможной стабилизации ситуации.

Давление на российскую экономику, связанное с ухудшением внешних условий, может сохраниться надолго или даже навсегда, отметила также глава ЦБ. Глава регулятора считает, что «по-прежнему» ситуация для экономики страны обстоять уже не будет.

Ударная волна

По мере структурной перестройки российская экономика может столкнуться с технологической деградацией, но, по оценкам Набиуллиной, роль может сыграть частная инициатива. Она добавила, что для оценки картины в российской экономике смотреть показатель ВВП недостаточно — необходимо принимать во внимание и благосостояние населения.