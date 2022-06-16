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Песков оценил перспективы договора СНВ

Представитель Кремля Песков: обсуждения договора СНВ между Россией и США избежать нельзя
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости оценил перспективы договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США.

По мнению пресс-секретаря президента России, обсуждения этой темы нельзя избежать. «Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию, но именно Россия и США должны обсуждать эту тему. Обсуждать нужно было вчера», — заявил он, подчеркнув, что обсуждение этого договора важно не только для российского и американского народов, но и для всего мира и глобальной безопасности.

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва предлагает Вашингтону немедленно приступить к обсуждению документа на смену договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истечет в 2026 году. Он также отметил, что работу обеих стран по данной теме не стоит откладывать и призвал начать работать над заменой договора «уже сейчас».

Ударная волна


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Марина Совина
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