12-летнего россиянина выгнали из магазина из-за длины волос

В Сургуте пришедшего за покупками мальчика выгнали из магазина из-за длины волос

В Сургуте пришедшего за покупками 12-летнего мальчика выгнали из магазина из-за длинных волос. О произошедшем рассказала

мать школьника в группе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

По словам россиянки, продавец всячески глумилась над внешностью ее ребенка. Жительница Сургута даже взяла в руки ножницы и угрожала мальчику срезать волосы.

«А после сказали, чтоб родители подстригли его дома, и пока он не сделает мужскую прическу, в магазин его не пустят», — указала мать мальчика.

После обнародования истории мнения пользователей разделились. Некоторые из них не встали на защиту матери.

«Пацан должен быть пацаном. Сегодня хвостик, завтра сережка в ухо, а после завтра что?» — возмутился комментатор. Другая женщина пояснила, что не приветствует хвостики-косички у мальчиков.

Ранее депутат Свердловской области Максим Демашин назвал школьника с длинными волосами слизняком. По мнению депутата, мать ребенка «отращивает ему волосы, как у девочки».

Причиной такого заявления российского депутата стал пост в группе, в котором сообщалось, что якобы на горке, которую построил Демашин, мальчик сломал руку.