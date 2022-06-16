В России вырастут тарифы ЖКУ

«Известия»: стоимость ЖКУ в России вырастет в пределах 6,5% с 1 июля

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) раскрылм подробности плановой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщают «Известия».

По информации ведомства, стоимость коммунальных услуг с 1 июля вырастет в пределах 6,5 процента в зависимости от региона.

Меньше всего тарифы подорожают в Республике Марий Эл (3,2 процента), в Удмуртии (3,4 процента) и на Алтае (3,4 процента). Больше всего — в Чечне (на 6,5 процента).

Индексация необходима для сохранения стабильной работы служб, подчеркнули в ФАС. Стоимость коммунальных услуг повышают один раз за год — 1 июля, средний рост тарифов составляет около 4 процентов.

Ранее российские власти поддержали идею Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) по переходу на электронные квитанции за услуги ЖКХ. В Минстрое подчеркнули, что на данный момент собственники могут отказаться от рассылки бумажных квитанций, написав заявление в коммунальную организацию. Однако в ведомстве не уточнили, когда именно будет реализован общий переход на электронные платежки.