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Одежда атлетов одного вида спорта стала трендом в 2022 году

Одежда теннисистов, которая пользовалась популярностью 2000-х годах, вновь стала трендом

Фото: George Rudy / Shutterstock

Теннисный стиль, который пользовался популярностью в 2000-х годах, вновь стал актуальным в 2022 году. Соответствующую информацию публикует Cosmopolitan.

Согласно материалу, в текущем сезоне трендовой оказалась одежда, которая, как правило, входит в состав экипировки профессиональных спортсменов. Среди таких вещей редакторы выделили футболки-поло, плиссированные юбки-шорты, теннисные платья, длинные носки и кроссовки и обувь белого цвета.

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Отмечается, что наряды, которые, как правило, носят атлеты одного вида спорта, представлены в ассортименте как люксовых, так и массмаркетовых брендов, например, Adidas, Tory Sport, Pique, Outdoor Voices, Eleven, Artizia, а также Tnaction, Tory Burch, Recreational Habits, Cule, Brother Vellies и других.

«Чтобы разбавить спортивной образ, просто добавьте к нему яркие или женственные украшения, например, серьги с жемчугом. Плюс ко всему, можно приобрести повседневные вещи с рисунками, которые содержат теннисную атрибутику, в том числе ракетки или мячи», — высказались в заключение авторы материала.

Ранее модный редактор портала Who What Wear Жасмин Фокс-Сулиаман назвала одежду в «злодейском» стиле еще одним новым трендом. Так, к изделиям данного типа эксперт отнесла наряды из кожи и латекса, включая перчатки и маски. Подобные предметы гардероба фигурировали, например, в последних коллекциях бренда Balenciaga и американского модельера Кристиана Сириано, который вдохновлялся образами героев фильма «Матрица» братьев Вачовски, отметила журналистка.

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Майя Пономаренко
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