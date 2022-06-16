Популярный мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер Threema за невыполнение обязанностей участника реестра организаторов распространения информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы (...) Threema GmbH признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»)», — рассказали в суде.
Отмечается, что мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей. Другие подробности в инстанции не привели.
Ранее сообщалось, что против другого популярного мессенджера — Telegram — возбудили два новых дела о принудительном взыскании девяти миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.
Threema — платный сервис для обмена сообщениями, запущенный в 2012 году. Мессенджер разработала швейцарская компания Threema GmbH. Приложением сегодня пользуется около десяти миллионов человек.