Популярный мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Threema на 800 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер Threema за невыполнение обязанностей участника реестра организаторов распространения информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы (...) Threema GmbH признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»)», — рассказали в суде.

Отмечается, что мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей. Другие подробности в инстанции не привели.

Ранее сообщалось, что против другого популярного мессенджера — Telegram — возбудили два новых дела о принудительном взыскании девяти миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Threema — платный сервис для обмена сообщениями, запущенный в 2012 году. Мессенджер разработала швейцарская компания Threema GmbH. Приложением сегодня пользуется около десяти миллионов человек.