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Популярный мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Threema на 800 тысяч рублей

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер Threema за невыполнение обязанностей участника реестра организаторов распространения информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы (...) Threema GmbH признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»)», — рассказали в суде.

Отмечается, что мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей. Другие подробности в инстанции не привели.

Ранее сообщалось, что против другого популярного мессенджера — Telegram — возбудили два новых дела о принудительном взыскании девяти миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Threema — платный сервис для обмена сообщениями, запущенный в 2012 году. Мессенджер разработала швейцарская компания Threema GmbH. Приложением сегодня пользуется около десяти миллионов человек.

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Евгения Наумова
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