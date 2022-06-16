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Врач перечислила основные признаки недиагностированной черепно-мозговой травмы

ETNT: звон в ушах или неприятный привкус во рту могут указывать на черепно-мозговую травму

Фото: Shutterstock

Профессор Шай Датта, директор отделения когнитивной неврологии в больнице Нью-Йоркского университета Лангоне на Лонг-Айленде перечислила основные симптомы недиагностированной черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).

Врач отметила, что черепно-мозговая травма может иметь самые разнообразные физические и психологические последствия. Некоторые признаки или симптомы могут появиться сразу после травмы, в то время как другие проявляются только через несколько дней или недель. Так, например, звон в ушах или неприятный привкус во рту могут указывать на перенесенную черепно-мозговую травму. В процессе восстановления мозговой деятельности, может также наблюдаться затуманивание зрения, нарушение обоняния, чувствительность к свету или звукам, когнитивные, поведенческие или психические расстройства, уточнила эксперт. На этом этапе она порекомендовала обратиться к специалисту и пройти соответствующее обследование.

Эксперт также отметила, что частые головные боли могут указывать на недиагностированную черепно-мозговую травму. Боли могут начаться через неделю после травмы и сохраняться в течение нескольких месяцев. Это состояние может также сопровождаться головокружением, уточнила врач.

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Еще одним очевидным признаком недиагностированной травмы, по мнению специалиста, является возбужденное, агрессивное или другое необычное поведение. Зачастую это может сопровождаться невнятной речью, нарушением сознания и комой. Врач рекомендует в этом случае пройти обследование, чтобы стабилизировать состояние. Эксперт отметила, что при легкой форме черепно-мозговой травме лучшим лечением будет отдых. С головной болью в этом случае помогут справиться безрецептурные обезболивающие. Очень важно следовать инструкции лечащего врача, чтобы быстрее вернуться к своей обычной деятельности, заключила Шай Датта.

По мнению врача, люди с недиагностированной травмой головы могут испытывать ошеломление, замешательство или дезориентация, у них также могут наблюдаться проблемы с памятью или концентрацией внимания. Изменение настроения, чувство подавленности или тревоги, бессонница или, наоборот, сон дольше обычного также очень распространеные симптомы у пациентов с недиагностированной черепно-мозговой травмой, уточнила эксперт.

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Юлия Кальницкая
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