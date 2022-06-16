Основатель партии «Яблоко» Явлинский вернулся в Россию

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся в Россию из отпуска. Об этом в четверг, 16 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы политического объединения.

Отмечается, что политик будет присутствовать в качестве члена экзаменационной комиссии на защите магистерских работ студентов факультета экономических наук Высшей школы экономики.

В начале июня сообщалось, что Явлинский покинул Россию. Позднее политик ответил на сообщения о своем отъезде из страны словами Владимира Высоцкого. «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду», — подчеркнул он.