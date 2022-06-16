Захарова назвала фикцией оборонительный характер НАТО

Захарова заявила, что оборонительный характер НАТО — это фикция

Тезис о том, что НАТО носит оборонительный характер — это фикция. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время Североатлантический альянс способствует тому, что милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты. «С новой силой заработала натовская пропагандистская машина, запугивающая европейцев мифической угрозой с Востока», — заявила она.

Захарова отметила, что «предпринимаемые блоком действия направлены на разжигание конфронтации на европейском континенте».«Параллельно решается задача удержать союзников в рамках геополитических установок США», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что решение поставлять оружие армии Украины является суицидальным для Европы. Она отметила, что европейское вооружение является «манким и притягательным» для террористов, экстремистов и бандитов.

