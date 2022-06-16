Пушилин допустил поставки зерна из ДНР на Ближний Восток

Глава ДНР Пушилин допустил вывоз зерна из республики на Ближний Восток

Морской порт Мариуполя могут использовать для вывоза зерна. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Интерфакс».

Глава республики допустил поставки зерна и металла в страны Ближнего Востока в ближайшее время.

Порт в Мариуполе уже функционирует как на экспорт, так и на импорт, сообщил Пушилин. Для его обслуживания в регион поставляются стройматериалы.

«До конца года планируется отгрузить порядка одного миллиона тонн. Сейчас проводятся все необходимые работы, чтобы порт функционировал на полную мощность», — добавил он, уточнив, что для этого потребуется подвести воду и электроэнергию.

Ранее в Крым отправили первую партию зерна из Запорожской области. Перед этим глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные завершили разминирование мариупольского морского порта.