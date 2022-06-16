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Пушилин допустил поставки зерна из ДНР на Ближний Восток

Глава ДНР Пушилин допустил вывоз зерна из республики на Ближний Восток
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Морской порт Мариуполя могут использовать для вывоза зерна. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Интерфакс».

Глава республики допустил поставки зерна и металла в страны Ближнего Востока в ближайшее время.

Порт в Мариуполе уже функционирует как на экспорт, так и на импорт, сообщил Пушилин. Для его обслуживания в регион поставляются стройматериалы.

«До конца года планируется отгрузить порядка одного миллиона тонн. Сейчас проводятся все необходимые работы, чтобы порт функционировал на полную мощность», — добавил он, уточнив, что для этого потребуется подвести воду и электроэнергию.

Ранее в Крым отправили первую партию зерна из Запорожской области. Перед этим глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные завершили разминирование мариупольского морского порта.

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Анастасия Заикина
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