Новый зубной имплантат из циркония разработали в университете Кабардино-Балкарии

Зубной имплантат из циркония разработали в университете КБГУ в Кабардино-Балкарии

Новый зубной имплантат из циркония разработали в Институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КБГУ, расположенном в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, авторами методики лечения выступили директор института Магомет Мустафаев, а также руководители подразделений Аслан Беков и Аслан Дешев. По их словам, при правильном уходе гарантия на имплантаты — пожизненная, в отличие от аналогичных вариантов из оксида титана.

Известно, что разработка нового зубного имплантата — это часть реализации социального проекта КБГУ, который направлен на поддержку людей с ограниченными доходами. Помимо этого, их работа дает возможность заменить импортные конструкции, которые применяют в стоматологии, на отечественные.

Согласно материалу, на данный момент при университете создают малое инновационное предприятие, где в скором времени начнется производство имплантатов.

В июле 2021 года ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам в борьбе с коронавирусом. С помощью системы распознавания образов робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.