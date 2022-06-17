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Установлена личность третьего пропавшего на Украине американца

Третьим пропавшим на Украине гражданином США оказался ветеран морской пехоты Курпаси

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты США в отставке Грейди Курпаси. Об этом сообщает CNN.

Личность военного подтвердила его жена. Телеканал также установил контакт с другом Курпаси Джорджем Хитом, который заявил, что в последний раз слышал о нем между 23 и 24 апреля.

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Курпаси прослужил в Корпусе морской пехоты США 20 лет, уйдя в отставку в ноябре 2021 года, после чего решил отправиться добровольцем на Украину. «Он хотел пойти и помочь украинскому народу. На самом деле он не собирался воевать», — рассказал Хит.

Американец прибыл на Украину 7 марта и добрался до Киева 21 марта. По словам Хита, военному вместе с другими членам иностранного легиона было поручено занять наблюдательный пост в конце апреля под Херсоном. Примерно в это время он перестал выходить на связь с женой и друзьями в США.

Курпаси попал под обстрел 26 апреля, когда пошел помочь сослуживцам, попавшим под обстрел на боевом посту. Он связался с украинскими военными, чтобы они открыли ответный огонь. «Это был последний раз, когда о нем что-то слышали», — пересказал Хит показания других членов иностранного легиона.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил о пропаже третьего американца, отправившегося на Украину для участия в боевых действиях. Он отметил, что Вашингтон не имеет информации, где находится еще один гражданин Соединенных Штатов. Пресс-секретарь уточнил, что Госдепартамент поддерживает контакты с его семьей.

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Анжелика Бережная
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