Глава ЕК заявила о готовности украинцев умереть за Европу

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что украинцы готовы умереть за вступление в Европейский союз, поэтому им следует предоставить статус кандидата на членство в объединении. Об этом она заявила во время брифинга.

«Украинцы готовы умереть ради европейской перспективы. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой», — считает глава ЕК.

Ранее комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, выдвинув ряд условий в области правового государства и борьбы с коррупцией.