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Глава ЕК заявила о готовности украинцев умереть за Европу

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу

Фото: Jorge Silva / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что украинцы готовы умереть за вступление в Европейский союз, поэтому им следует предоставить статус кандидата на членство в объединении. Об этом она заявила во время брифинга.

«Украинцы готовы умереть ради европейской перспективы. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой», — считает глава ЕК.

Ранее комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, выдвинув ряд условий в области правового государства и борьбы с коррупцией.

Виктория Кондратьева
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