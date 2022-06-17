«Алроса» останется на Черноморском флоте

Дизель-электрическая подлодка «Алроса» с «Калибрами» останется на Черноморском флоте

Перевод многоцелевой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) Б-871 «Алроса» на Балтийский флот отменили. Подводная лодка проекта 877В с ракетным комплексом «Калибр-ПЛ» останется на Черноморском флоте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Севастополя.

«В результате ремонта и модернизации старейшая черноморская лодка "Алроса" стала носителем ракетного комплекса "Калибр-ПЛ" и вошла в состав четвертой отдельной бригады подлодок. Планировавшийся ранее перевод на Балтийский флот более неактуален», — сказал собеседник агентства.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подводную лодку Б-871 проекта 877В «Палтус» спустили на воду в 1989 году. Б-871 является единственной подлодкой этого типа. В 2004 году Б-871 присвоили наименование «Алроса». В 2014 году подводную лодку поставили на ремонт и модернизацию.

В мае в публикации «Красной звезды» «Алросу» назвали самой малошумной подводной лодкой проекта 877. Отмечается, что Б-871 проекта 877В получила экспериментальный водометный движитель вместо винта.

В том же месяце в пресс-службе 13-го Судоремонтного завода сообщили о завершении ремонта подводной лодки Б-871 «Алроса».