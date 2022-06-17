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В Европе заявили о готовности к полной остановке поставок газа из России

В Минэнерго Австрии заявили о готовности к полной остановке поставок газа из России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия готова ко всем сценариям развития событий в энергетическом секторе, в том числе к полной остановке поставок газа из России. Об этом заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер в социальной сети Twitter.

Гевесслер добавила, что сокращение объемов поставок российского топлива в Европу приведет к значительному росту цен и вызовет недовольство во всем регионе. «Поставки газа — инструмент для России в нынешней конфронтации», — отметила она.

В середине июня поставки топлива в некоторые страны Европы значительно сократились. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил снижение объемов газа, поставляемого «Газпромом» в европейские страны, техническими трудностями. «Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали, то есть опять же это такие последствия санкций, там ничего нет преднамеренного. Это вообще проблемы, которые не связаны с нами», — рассказал Песков.

Ранее «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу, связанных с газопроводом «Северный поток». Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки покупателям были обеспечены в ограниченном объеме, существенно меньше планового. Позже «Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая». Компания объяснила это окончанием срока межремонтной наработки.

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Платон Щукин
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