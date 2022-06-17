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Путин высказался о возможности пути самоизоляции и автаркии для России

Президент Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути автаркии и самоизоляции

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС / ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что страна никогда не пойдет по пути автаркии и самоизоляции. Трансляцию в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«Россия, несмотря на то что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии», — сказал он.

Ранее 17 июня сообщалось, что авторы немецкого издания Die Welt пожаловались на провал попыток изолировать за проведение специальной военной операции Россию и ее президента Владимира Путина. Отмечается, что эффект от введенных антироссийских санкций оказался совершенно не таким, каким его представляли себе лидеры западных стран.

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Игорь Дмитров
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