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В Германии пожаловались на провал попыток Запада изолировать Россию и Путина

Die Welt: попытки Запада изолировать Россию и президента Путина провалились

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Авторы немецкого издания Die Welt пожаловались на то, что попытки изолировать за проведение специальной военной операции Россию и ее президента Владимира Путина провалились. Отмечается, что эффект от введенных антироссийских санкций оказался совершенно не таким, каким его представляли себе лидеры западных стран.

Стратегия Запада направлена ​​на международную изоляцию президента России Владимира Путина. Но это не работает: Путин не одинок

Die Welt

Твердые намерения поддержать США и ЕС продемонстрировали всего пять стран — Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, отметили журналисты. Обозреватели из Германии пояснили, что остальные «незападные» государства не изъявили большого желания принимать участия в их политических играх.

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Некоторые страны, наоборот, встали на сторону Москвы. С поддержкой Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки Россия чувствует себя комфортно, а все эти страны вместе взятые производят треть мирового ВВП, подчеркнуло издание. В настоящее время все они получают российские удобрения, оружие, а также энергоносители, причем в еще больших количествах. Также Также Welt добавило, что Саудовская Аравия и ОАЭ решили сохранять нейтралитет, однако, при этом они не совершают каких-либо действий для увеличения добычи нефти и замедления повышения цен на «черное золото» на мировых рынках.

У российского президента, которому удалось установить новые сферы влияния, оказалось гораздо больше сторонников, чем рассчитывал Запад, резюмирует газета.

Оценка санкций со стороны США

Американский президент Джо Байден рассказал, что когда он принимал решение о введении антироссийских санкций, которые спровоцировали кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, то он действовал не как политик, который надеется на победу в предстоящих выборах, а как верховный главнокомандующий.

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Он заявил, что не жалеет о том, на что ему пришлось пойти и назвал введенные ограничения лучшим курсом для США. По его словам, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно. Также Байден подчеркнул, что множество его соотечественников могут не понимать важность интересов Вашингтона, так усердно помогающего Киеву.

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Джо Байденпрезидент США

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, поделился планами администрации США ужесточать санкции против Москвы для того, чтобы сделать их как можно более болезненными для России и в то же время максимально безвредными для других стран.

Российский взгляд на попытки «задушить» страну

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытки Запада «задушить» Россию санкциями бесполезными. Он отметил, что об этом говорят международные эксперты в разных странах, в том числе в США.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад сам оказался в изоляции из-за антироссийских санкций. По словам дипломата, от западных ограничений больше всего страдают жители европейских стран, которые платят за них «просто из своего собственного кармана».

Проблема только в том, что изолированы не мы, а они. Вот они себя от нас изолировали самостоятельно и инициативно, приложив много усилий и заплатив огромную за это цену

Мария Захароваофициальный представитель МИД России
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Член Совфеда Алексей Пушков оказался солидарен с Захаровой, добавив, что санкции Вашингтона никак не повлияли на политику России, а, напротив, нанесли урон США. Сенатор пояснил, что это говорит о крупном просчете страны-инициатора.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко, в свою очередь, обвинила Евросоюз и США в нарушении привычного хода вещей в экономике. Она подчеркнула, что Москва остается ответственным партнером для ведущих с ней дела государств и остается открытой для диалога.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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