Байден назвал санкции против России лучшим курсом для США

Президент США Байден назвал санкции против России из-за Украины лучшим курсом для США

Президент США Джо Байден в интервью Associated Press (AP) назвал санкции против России лучшим курсом для Соединенных Штатов, поскольку не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно.

«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток», — отметил американский президент. Он также задался вопросом, что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую США связывают вместе, просто отстранилась от российской агрессии.

При этом Байден добавил, что принимал решение об экономических рестрикциях против РФ не как политик, а как главнокомандующий.

Ранее стало известно о расколе в США из-за новых санкций против России. Часть Часть администрации президента страны Джо Байдена выступает за введение «еще более жестких антироссийских мер». Другой фланг чиновников опасается последствий санкций для мировой экономики, «и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса».