AP: Байден допустил, что американцы могут не понимать важность интересов США на Украине

Президент США Джо Байден допустил, что рядовые американцы могут не понимать важность интересов США на Украине. Его слова приводит агентство Associated Press.

«Большинство домохозяйств просто пытаются на каждодневной основе решить, как раздобыть еды на стол, позаботиться о детях, заплатить за их образование, самые основные вещи», — подчеркнул глава Белого дома.

Таким образом Байден ответил на вопрос журналиста, осознают ли граждане США ставки относительно Украины. Он добавил, что боялся «увидеть хаос в Европе», если бы Вашингтон не вмешался.

Президент также задался вопросами, что подумал бы Китай в отношении Тайваня, а Северная Корея о ядерном оружии, если бы Соединенные Штаты не ввели ограничения против России.

Ранее директор Института демократии Патрик Бэшем сообщил, что в США поддержка санкций против России снизилась среди населения из-за внутренних проблем страны. По его словам, в преддверии промежуточных выборов в конгресс американцы с меньшим энтузиазмом поддерживают решения администрации президента Джо Байдена и полагают, что властям следует сосредоточиться на решении таких вопросов, как рекордная инфляция и рост цен на топливо.