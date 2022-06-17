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Байден рассказал о принятии решения о санкциях против России

Президент США Байден заявил AP, что вводил санкции против России как главнокомандующий

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден в интервью Associated Press (AP) рассказал, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, который думает о выборах.

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По словам американского лидера, он «производил расчеты скорее как главнокомандующий, чем политик», который заботится о выборах.

Что будет, если сильнейшая держава НАТО.... уклонится от ответа на российскую агрессию?

Джо Байденпрезидент США

Также он заявил, что, не встретив отпора, Россия якобы продолжила бы продвигаться вглубь Европы, Китай бы укрепился в планах покорения Тайваня, а Северная Корея бы агрессивнее реализовывали свои ядерные амбиции.

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Кроме того, американский лидер назвал санкции против России лучшим курсом для Соединенных Штатов, поскольку не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно.

Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток

Джо Байденпрезидент США

Он также задался вопросом, что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую США связывают вместе, просто отстранилась от российской агрессии.

Болезненные санкции

Также пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс отметил, что американские власти собираются ужесточать санкции против Москвы для того, чтобы сделать их как можно более болезненными для России и в то же время максимально безвредными для других стран.

Наша цель состоит в том, чтобы сделать эти финансовые санкции, экспортные ограничения, другие соответствующие меры как можно более болезненными для Кремля, для ключевых лиц, которые принимают решения. Одновременно мы делаем все возможное, чтобы сократить издержки не только здесь (в США — прим. «Ленты.ру»), но и для других стран, для людей по всему миру

Нед Прайспресс-секретарь Госдепартамента

Крупный просчет

При этом член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что санкции Вашингтона никак не повлияли на политику России, а, напротив, нанесли урон США, что говорит о крупном просчете страны-инициатора.

США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику

Алексей Пушковчлен Совета Федерации

Пушков подчеркнул, что такое положение вещей означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для американской экономики не предусмотрели. «Санкции непродуктиные и вредные для страны-инициатора - это крупный просчет вводящей их стороны», — подчеркнул Пушков.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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