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Россиянам рассказали об «опасном» жире на животе и назвали его признаки

Эндокринолог Филиппова: висцеральный жир на животе грозит диабетом и болезнями сердца

Фото: shutterstock

Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала россиянам о типах жира, один из которых грозит серьезными проблемами со здоровьем. Признаки «опасного» жира она описала в беседе с «Пятым каналом».

Основные типы жиров, откладывающихся у человека, — это бурый, белый и висцеральный, напомнила она. Бурый, рассказывает специалистка, нужен для защиты организма от переохлаждения, а белый накапливается вследствие избыточного питания. Висцеральный — один из типов белого жира, и его Филиппова назвала самым опасным. «Увеличение объема висцерального жира способствует развитию такого состояния, как инсулинорезистентность, которая впоследствии может привести к развитию сахарного диабета», — предупреждает врач.

Висцеральный жир на животе, вызывающий болезни сердца и желудочно-кишечного тракта, повышение уровня «плохого» холестерина и даже онкологические заболевания, Филиппова считает поводом для обращения к врачу. Причиной появления такого жира может быть эндокринная патология, уточнила врач, и разобраться с «гормональным» животом, по ее словам, помогут эндокринолог и диетолог.

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Выявить излишки висцерального жира, продолжила медик, поможет измерение талии. Филиппова, ссылаясь на нормы ВОЗ, порекомендовала обратиться к специалистам женщинам с талией окружностью более 80 сантиметров и мужчинам с талией окружностью более 94 сантиметров, а также тем, кто обнаружил у себя необычное скопление жира в области живота.

Ранее диетолог Олеся Обанина назвала причины желания наесться на ночь и отсутствия чувства голода по утрам. По словам эксперта, частой причиной такого состояния является психическое заболевание — эмоциогенное расстройство пищевого поведения.

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Александра Лисица
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