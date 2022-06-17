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Блогерша назвала самые удачные фасоны платьев для девушек с большой грудью

Блогерша Моника Манчини: платья с V-образным вырезом подходят девушкам с большой грудью

Кадр: @monikkamancini

Блогерша Моника Манчини назвала самые удачные фасоны платьев для большой груди. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка заявила, что обладательницам подобных бюстов больше всего подходят изделия с V-образным вырезом. В качестве примера на размещенных кадрах она продемонстрировала черное платье на пуговицах длины мини с открытой зоной декольте. Также, по словам пользовательницы, пышные формы должным образом подчеркнет данный предмет гардероба с запахом.

При этом блогерша отметила, что выгоднее всего на женской фигуре упомянутого типа будут смотреться платья, которые сочетают в себе V-образный вырез и завышенную талию в стиле ампир. Она проиллюстрировала свои слова, примерив на камеру белый наряд с многоярусной юбкой и кружевной отделкой в области груди.

Ранее в июне блогерша Анита из Дубая назвала самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью. Юзерша с никнеймом @gorgeous_anita заявила, что обладательницам подобных бюстов не подходят изделия с рукавом-доломаном, или венгерским рукавом — с широкой проймой, открывающей зону подмышки.

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Алина Гостева
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