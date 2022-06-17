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Новый оттенок блонда из Pinterest стал модным трендом

Руководитель бьюти-направления в Pinterest Спратт назвал «грибной» блонд модным трендом
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид . Фото: Shutterstock

Руководитель бьюти-направления фотохостинга Pinterest Том Спратт назвал новое окрашивание волос, которое стало трендом в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Glamour.

Речь идет о так называемом «грибном» блонде — технике окрашивания с плавным переходом от классического светлого блонда к пыльно-серебристому. По словам эксперта, впервые изображения данного цвета волос появились на платформе прошлой зимой и вскоре обогнали по количеству сохранений популярные в то время оттенки, такие как каштановый cold brew и светлый toasted coconut.

Более того, за последний месяц этот показатель увеличился на 15 процентов по сравнению с предыдущим. «Мы заметили, что пользователи все чаще начали искать и сохранять в "избранное" оттенки волос знаменитостей, например бизнесвумен Ким Кардашьян и модели Хейли Бибер», — рассказал Спратт.

Также известно, что к настоящему моменту число просмотров публикаций, в которых представлен «грибной» блонд, достигло 2,3 миллиона в соцсети TikTok.

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В свою очередь, ведущий колорист салона IGK Salon Soho в Нью-Йорке Стефани Браун отметила, что упомянутый тон является промежуточным между светло-русым оттенком и темным блондом. При этом она объяснила, что «грибной» блонд подойдет блондинкам и брюнеткам, которые не хотят кардинально менять свой цвет волос.

Вдобавок стилистка заявила, что данный цвет не требует особого ухода. «Приятный бонус данного метода окрашивания заключается в том, что отросшие корни не будут особо заметны. Их необходимо подкрашивать только каждые три-шесть месяцев, а в некоторых случаях даже до двенадцати», — уточнила Браун.

В апреле парикмахер и владелица салона красоты Habit Salon Крисси Расмуссен из Финикса придумала новый оттенок блонда. Стилистка отметила, что назвала данный тон «ванильное миндальное масло» — цвет, который обеспечивает баланс между холодным и теплым блондом.

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Мария Винар
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