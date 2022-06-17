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Беспилотник нанес удары в районе базы США в Сирии

Al-Hadath: иранский беспилотник нанес удары по окрестностям военной базы США в Сирии

Фото: Ameer Al Mohammedaw / globallookpress.com

Иранский беспилотник нанес удары по окрестностям военной базы США и западной коалиции, расположенной в районе пограничного города Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает Al-Hadath, передает ТАСС.

По информации издания, удары нанесли по лагерю поддерживаемых Вашингтоном вооруженных формирований сирийской оппозиции, расположенному в Хош-эль-Матруд. Данных о пострадавших и погибших не поступало.

2 января сообщалось, что боевики «Хезболлы» скрытно разместили на старой военной базе к югу от Дамаска иранские ударные и разведывательные беспилотники. Отмечалось, что такой шаг был предпринят в качестве меры защиты от ударов израильских ВВС.

В 2021-м иранские беспилотники как минимум дважды били по окрестностям Эт-Танфа. Представители американской армии в Багдаде подтвердили атаки 5 декабря и 21 октября. При этом потерь среди военнослужащих не было, пострадала только инфраструктура.

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Виктория Кондратьева
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