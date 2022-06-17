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Перечислены самые редко убираемые места в доме

The Sun: во время уборки хозяйки забывают про растения и изголовья кровати

Фото: Anton / Unsplash

Эксперты перечислили места в доме, в которых реже всего убираются. О том, до каких самых тайных уголков не добираются хозяйки и хозяева, рассказало издание The Sun со ссылкой на видео в TikTok с секретами наведения чистоты.

В ролике под названием «Обычные вещи и места, которые вы забываете убирать» авторы провели подписчиков по дому, одну за одной показывая совершаемые во время наведения порядка ошибки. Эксперты отметили, что в спальнях обычно убирают более тщательно, чем в остальных комнатах дома, но всегда забывают про изголовье кровати. Пыль с него нужно убирать регулярно, как и с больших листьев растений, собирающих пыль и микробы, подчеркивают они.

Авторы сообщили, что хозяева всегда забывают протирать пол в платяном шкафу, в то время как его следует тщательно пылесосить каждый раз во время генеральной уборки.

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По мнению авторов ролика, хозяйки и хозяева часто упускают из вида мелкие предметы — розетки и выключатели, сосредотачиваясь на более крупных объектах, требующих чистки. И, наконец, особого ухода требуют сами тряпки, которыми вытирают пыль и убираются. Создатели видео утверждают, что после уборки их, не стирая, кладут в шкаф, хотя их нужно постирать в стиральной машине и тщательно просушить.

Ранее блогер раскрыла простой способ чистки хромированного полотенцесушителя в ванной. Выяснилось, что блеск ему придает гель для бритья.

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Вера Владзиевская
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