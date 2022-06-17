В европейской стране столкнутся с мучительной зимой из-за рекордной инфляции

Премьер Эстонии Каллас заявила, что страна столкнется с мучительной зимой из-за инфляции

Эстония столкнется с мучительной зимой из-за рекордной инфляции на фоне энергетического кризиса. Об этом заявила премьер-министр европейской страны Кая Каллас, передает Bloomberg.

«Мы, вероятно, увидим еще более высокие цены [на отопление], чем прошлой зимой, и это очень тревожно», — сказала Каллас.

Премьер-министр связала уровень инфляции в еврозоне и энергетическую нестабильность с началом специальной военной операции России на Украине.

В зимние месяцы температура в стране опускается ниже 20 градусов Цельсия, однако при текущих обстоятельствах наиболее уязвимые жители нуждаются в финансовой поддержке государства.

На данный момент для обеспечения безопасности в регионе политик ведет переговоры о формировании нового правительства, также она не исключает смягчения фискального налогообложения.

Цены на энергоносители в Европе повысились в связи с санкциями в отношении России, считает помощник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин. Чиновник обратил внимание на то, что в Эстонии инфляция составляет более 20 процентов и превышает российский уровень.