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Путин предсказал конвертацию резервов «в настоящие ресурсы»

Президент России Путин предсказал конвертацию резервов из валют «в настоящие ресурсы»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В ближайшие годы в мире будет запущен процесс конвертации резервов из валюты в «настоящие ресурсы», предсказал президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По мнению главы российского государства, доверие к мировым валютам, в первую очередь евро и доллару, оказалось подорвано из-за «геополитических иллюзий».

США, как заявил Путин, могут в любой момент украсть деньги государства, политика которого не понравится Вашингтону. «Это, по-моему, стало абсолютно реально для очень многих стран, которые хранят свои золото-валютные резервы в этих валютах», — добавил он.

Российские резервы на Западе оказались заблокированы после того, как Москва начала военную спецоперацию на территории Украины, объявленную Путиным 24 февраля.

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Платон Щукин
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