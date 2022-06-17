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Россияне назвали трудности при ремонте дач

При ремонте дач 39% россиян столкнулись с проблемой планирования и составления смет

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

При ремонте дач россияне сталкивались с проблемами составления смет и покупкой материалов. Основные трудности они назвали в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и платформы «Мой Сервис Дом». Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 1,2 тысячи человек со всех регионов страны. По данным аналитиков, в текущем дачном сезоне ремонт на участке планирует каждый третий дачник. 39 процентов респондентов, которые уже ремонтировали дачи, отметили, что столкнулись с проблемой планирования и составления смет. У 30 процентов опрошенных вопросы вызвала покупка материалов, а у 25 процентов — поиск подрядчика.

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Россияне также обозначили сумму, которую готовы потратить на работы. 41 процент опрошенных готов отдать за ремонт от 100 до 400 тысяч рублей. 28 процентов планируют уложиться в сумму от 700 тысяч до миллиона рублей. 26 процентов дачников хотели бы вложить в участок от 50 до 100 тысяч рублей.

Некоторые владельцы дач планируют использовать в домах системы умного дома. 35 процентов респондентов установили бы умные камеры, 30 процентов — датчики. За умное освещение и дверные замки выступили 26 процентов и 20 процентов соответственно.

Ранее преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева объяснила россиянам правила подготовки дачи к лету. Эксперт посоветовала просушить и отремонтировать помещения, а также привезти вещи, которые зимой хранились в городе, запустить водопровод, если в холодный сезон вода сливалась.

Ударная волна
Нина Ташевская
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