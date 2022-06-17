Экономист сравнил угрозу дефляции и инфляции в России

Экономист Беляев заявил об отсутствии дефляции в России

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил в разговоре с «Лентой.ру», что дефляция в России отсутствует, и выдавать за нее «затухание» темпов роста инфляции неправильно. Он также оценил угрозу дефляции и инфляции в стране.

Ранее в Росстате третий раз за год зафиксировали дефляцию. По данным ведомства, с 4 по 10 июня она составила 0,14 процента и затронула овощи, сахар, молоко, яйца, свинину, гречку, макароны, черный чай и другие продукты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил опасения, что укрепление курса рубля и дефляция создают угрозу дефляционной спирали, которая может привести к кризису.

Риски дефляции

По мнению Беляева, выводы о дефляции пока не имеют никакого экономического основания. Если снижение цен было зафиксировано после их взлета, то произошла коррекция и выдавать ее за дефляцию как экономическое явление и тенденцию нельзя, отметил он.

«Дефляция — это значит, что есть отрицательная инфляция, то есть снижение уровня цен. Где оно у нас? Тем более три раза. По определенным категориям продуктов дефляция какая? Это смеху подобно. Недавно я читал заголовок очень яркий: "Цены на бензин снижаются третий месяц подряд", а в тексте: "Снизились за май на 0,2 процента". То есть от того темпа роста, который был, 0,2 процента вы считаете снижением? Формально, да, как у Владимира Ильича [Ленина] есть цитата "безупречно по форме, но издевательски по содержанию", это приблизительно то же самое», — высказался экономист.

Так как не приходится говорить о дефляции, то ни о каком дефляционном капкане или дефляционной спирали тоже не может быть и речи, подчеркнул Беляев. В действительности угрожать экономике сейчас может инфляция, уточнил он.

Темпы инфляции

«Может, на отдельных участках по некоторым товарам снижение цен и произошло, но на самом деле общая инфляция только ускорялась и находится на довольно серьезном уровне. Та инфляция, которая сейчас есть, угрожает экономике: отрицательно на нее влияет, влияет на доходы населения, на то, что Центральный банк держит высокую ключевую ставку, которая не позволяет экономике как следует развиваться», — рассказал Беляев.

Однако экономист обратил внимание и на положительный фактор, а именно — на снижение темпов роста инфляции. Инфляционный рост цен останется, но в тех пределах, которые не мешают развитию экономики, считает он.

Дефляционной спиралью называют ситуацию, когда снижение цен связано не с повышением количества товаров, а со снижением в экономике количества денег. Все вместе это означает сокращение производства и неизбежно заканчивается кризисом.

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