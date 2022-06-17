Додон заявил о возможном продлении срока домашнего ареста

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что его домашний арест могут продлить на 30 дней

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что срок его домашнего ареста могут продлить на 30 дней — об этом просит сторона обвинения. Политика цитирует ТАСС.

«Этот запрос был направлен в суд. (…) На следующей неделе будет принято решение», — рассказал бывший молдавский лидер.

Антикоррупционная прокуратура задержала Додона 24 мая. Экс-главу государства подозревают в госизмене, а также инкриминируют коррупционные преступления. 26 мая суд отправил его под домашний арест на 30 суток.

В конце мая стало известно, что адвокаты, защищающие интересы Додона, будут требовать заменить прокуроров из-за их опыта. Бывший президент Молдавии настоял, что «это должны быть хотя бы профессионалы».