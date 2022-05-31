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Адвокаты арестованного Додона потребовали заменить прокуроров

Адвокаты экс-президента Молдавии Додона потребовали замены прокуроров из-за их опыта

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Адвокаты, защищающие интересы бывшего президента Молдавии Игоря Додона, потребовали заменить прокуроров. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает ТАСС.

О задержании экс-президента Молдавии стало известно 24 мая. Его подозревают в госизмене и коррупционных преступлениях, в том числе незаконном обогащении и финансировании политической партии «со стороны криминальной организации».

При этом сам Игорь Додон считает, что дело в отношении него было сфабриковано по заказу нынешнего лидера страны Майи Санду. 26 мая его отправили под домашний арест, однако вскоре прокуратура Молдавии обжаловала решение.

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Варвара Кошечкина
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