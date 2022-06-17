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Додон высказался об обвинениях против его жены

Экс-президент Молдавии назвал обвинение против его жены попыткой психологического давления

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон высказался об обвинениях против его жены Галины. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Экс-президент заявил, что ему абсолютно понятна цель преследования его родственников. Дело Додон назвал сфабрикованным.

«Понимаем, что это попытки психологического давления на меня. Это цель. Видят, что я не сдаюсь, нападают на жену, родственников», — добавил он.

Ранее супругу Додона вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений в соучастии в незаконном обогащении.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента на 72 часа. Помимо измены родине, ему вменяют совершение преступлений по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение» и «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации».

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Алевтина Запольская
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