Додон высказался об обвинениях против его жены
Бывший президент Молдавии Игорь Додон высказался об обвинениях против его жены Галины. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Молдавия».
Экс-президент заявил, что ему абсолютно понятна цель преследования его родственников. Дело Додон назвал сфабрикованным.
«Понимаем, что это попытки психологического давления на меня. Это цель. Видят, что я не сдаюсь, нападают на жену, родственников», — добавил он.
Ранее супругу Додона вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений в соучастии в незаконном обогащении.
24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента на 72 часа. Помимо измены родине, ему вменяют совершение преступлений по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение» и «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации».