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Путешествие мечты обернулось для молодоженов кошмаром по вине авиакомпании

Свадебное путешествие на Кипр обернулось для молодоженов кошмаром из-за отмены рейса

Фото: Maria Breuer / Globallookpress.com

Путешествие мечты на Кипр обернулось для молодоженов из Великобритании кошмаром по вине авиакомпании. Об этом сообщает The Mirror.

Издание отмечает, что Кайл и Чина Клифф вместе с родственниками прилетели на остров, чтобы отметить свадьбу. После того как торжество завершилось, британские туристы решили отправиться домой.

Однако приехав в аэропорт, они выяснили, что лоукостер easyJet отменил их рейс в Гатвик. Расстроенная пара несколько дней провела в дешевых отелях на Пафосе, а потом была вынуждена занять денег у друзей и купить билеты другой авиакомпании.

Отмечается, что их новый рейс подразумевал шестичасовую пересадку в аэропорту Эдинбурга. Молодожены вместе со своими четырьмя детьми и четырьмя гостями были вынуждены спать на полу. При этом пара пожаловалась изданию, что дозвониться до кого-нибудь в авиакомпании им не удалось.

Ранее в июне пассажир бизнес-класса, летевший рейсом авиакомпании American Airlines из Франкфурта в Даллас, обнаружил в еде мух. По словам туриста, который заплатил более 10 тысяч долларов за билет в обе стороны, на борту ему подали салат, упакованный в пищевую пленку.

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Ксения Жарова
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