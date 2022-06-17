Путешествие мечты обернулось для молодоженов кошмаром по вине авиакомпании
Путешествие мечты на Кипр обернулось для молодоженов из Великобритании кошмаром по вине авиакомпании. Об этом сообщает The Mirror.
Издание отмечает, что Кайл и Чина Клифф вместе с родственниками прилетели на остров, чтобы отметить свадьбу. После того как торжество завершилось, британские туристы решили отправиться домой.
Однако приехав в аэропорт, они выяснили, что лоукостер easyJet отменил их рейс в Гатвик. Расстроенная пара несколько дней провела в дешевых отелях на Пафосе, а потом была вынуждена занять денег у друзей и купить билеты другой авиакомпании.
Отмечается, что их новый рейс подразумевал шестичасовую пересадку в аэропорту Эдинбурга. Молодожены вместе со своими четырьмя детьми и четырьмя гостями были вынуждены спать на полу. При этом пара пожаловалась изданию, что дозвониться до кого-нибудь в авиакомпании им не удалось.
Ранее в июне пассажир бизнес-класса, летевший рейсом авиакомпании American Airlines из Франкфурта в Даллас, обнаружил в еде мух. По словам туриста, который заплатил более 10 тысяч долларов за билет в обе стороны, на борту ему подали салат, упакованный в пищевую пленку.