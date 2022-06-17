Египетская авиакомпания прекратит летать в Россию

TourDom: турагентства начали получать уведомления о прекращении полетов EgyptAir в Россию

Авиакомпания EgyptAir прекратит летать из России на курорты Египта. Соответствующее уведомление перевозчика начали получать турагентства, работающие с туроператором Fun&Sun, пишет портал TourDom.

По словам представителей индустрии, сейчас путешественникам предлагают пересесть на рейсы iFly. Ближайшая доступная дата вылета в Хургаду — 26 июня, в Шарм-эш-Шейх — 29 июня.

Отмечается, что раньше EgyptAir выполнял полеты между странами с частотой три раза в неделю. 16 мая полетная программа была скорректирована: из Москвы в Хургаду рейсы осуществлялись один раз в неделю, в Шарм-эш-Шейх — два раза.

Эксперты считают, что отмена рейсов обусловлена опасением вторичных санкций по отношению к перевозчику. «Египетская авиакомпания имеет большую географию маршрутов, в том числе в Европу, откуда Египет также заинтересован получать туристов», — добавили в TourDom.

Ранее в июне власти Египта сняли все антиковидные ограничения на въезд в страну. Теперь путешественникам не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста.