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Египетская авиакомпания прекратит летать в Россию

TourDom: турагентства начали получать уведомления о прекращении полетов EgyptAir в Россию

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Авиакомпания EgyptAir прекратит летать из России на курорты Египта. Соответствующее уведомление перевозчика начали получать турагентства, работающие с туроператором Fun&Sun, пишет портал TourDom.

По словам представителей индустрии, сейчас путешественникам предлагают пересесть на рейсы iFly. Ближайшая доступная дата вылета в Хургаду — 26 июня, в Шарм-эш-Шейх — 29 июня.

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Отмечается, что раньше EgyptAir выполнял полеты между странами с частотой три раза в неделю. 16 мая полетная программа была скорректирована: из Москвы в Хургаду рейсы осуществлялись один раз в неделю, в Шарм-эш-Шейх — два раза.

Эксперты считают, что отмена рейсов обусловлена опасением вторичных санкций по отношению к перевозчику. «Египетская авиакомпания имеет большую географию маршрутов, в том числе в Европу, откуда Египет также заинтересован получать туристов», — добавили в TourDom.

Ранее в июне власти Египта сняли все антиковидные ограничения на въезд в страну. Теперь путешественникам не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста.

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Мария Гейн
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