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Официантка завела аккаунт на OnlyFans во время карантина и стала миллионершей

Официантка Эльза Тора продавала откровенные фото и заработала миллионы рублей за год

Фото: @elsathoraxo

Официантка Эльза Тора родом из Швеции завела аккаунт на платформе OnlyFans во время пандемии COVID-19 и разбогатела на продаже своих фото. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Девушка рассказала, что после окончания вуза в 2020 году она приступила к поиску работы в Лондоне, который осложнялся карантинными мерами. В результате, по словам Торы, ей удалось устроиться лишь в один из ресторанов города, однако ее не устраивала зарплата в размере 18 тысяч фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона рублей) в год.

Шведка призналась, что мечтала о роскошной жизни и путешествиях, поэтому решила завести аккаунт на OnlyFans, чтобы получать деньги за откровенный контент со своим участием. В результате девушка, которая описала себя как блондинку с большими голубыми глазами и формами, привлекла внимание многих пользователей, а ее заработок стал доходить до 25 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) в месяц.

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Героиня материала отметила, что благодаря новому занятию купила себе дом с тремя спальнями в графстве Йоркшир за 200 тысяч фунтов стерлингов (14 миллионов рублей) и планирует приобрести недвижимость в Лондоне. По ее словам, другие источники дохода, помимо карьеры в интернете, она не рассматривает. «Теперь я свободна. Я могу создавать контент в любом месте. Мне нравится то, что я делаю, я ни о чем не жалею», — заключила девушка, подчеркнув, что ее выбор поддерживают друзья и семья.

В апреле сообщалось, что изучающая парикмахерское искусство девушка-гот Руби Глум из Шотландии стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин. Изначально Глум разместила в TikTok ролик, где плюнула на экран телефона, отвечая юзеру, с чьим мнением была не согласна. Видео стало вирусным, и впоследствии данная идея начала приносить шотландке доход — подписчики мужского пола оказались готовы платить ей большие суммы за подобное унижение.

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Карина Черных
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