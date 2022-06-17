Женщина лишилась восьми пальцев из-за загадочной болезни

Daily Record: в Эдинбурге женщина лишилась пальцев на руках из-за загадочной болезни

Жительница города Эдинбург, Шотландия, лишилась восьми почерневших из-за загадочной болезни пальцев. Об этом сообщает Daily Record.

51-летняя Катриона Паттерсон рассказала, что начала странно себя чувствовать в марте, через неделю после того как переболела COVID-19. Ее доставили в больницу и начали обследовать. Несмотря на отрицательный тест, у женщины оставались симптомы заболевания. Британка объясняла это тем, что организм еще не успел восстановиться.

Однако вскоре у Паттерсон начали отказывать органы, а пальцы на руках почернели и потеряли чувствительность. Тогда медики в срочном порядке провели операцию по ампутации восьми пальцев на руках пациентки. Врачи посоветовали близким женщины готовиться к худшему.

Несмотря на неутешительные прогнозы, британке удалось выжить. Тем не менее не исключено, что она лишится еще четырех пальцев на ногах. «Мысль о том, что люди будут смотреть на меня и разглядывать мои руки везде, куда бы я ни пошла, ужасна, и я думаю, что мне будет очень трудно с этим справиться, но я стараюсь сохранять позитивный настрой», — призналась она.

Врачи предполагают, что заболевание стало следствием перенесенного COVID-19, но точная причина сбоя в организме Паттерсон остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что у жителя Уэльса после тяжелой болезни несколько лет отваливались пальцы на ногах. Омертвение тканей в пальцах ног началось из-за перенесенной им комы.